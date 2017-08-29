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(Görüntülü Haber) Mudanya 'otostop festivali' başladı

Faruk KAHRAMAN / MUDANYA, () - TÜRKİYE’nin ilk ücretsiz festivali olan 'Otostop', Bursa’nın Mudanya İlçesi Eşkel sahilinde başladı. Deniz kıyısında çadır kuran gençler, canlı konserler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Mudanya...

Faruk KAHRAMAN / MUDANYA, () - TÜRKİYE’nin ilk ücretsiz festivali olan 'Otostop', Bursa’nın Mudanya İlçesi Eşkel sahilinde başladı. Deniz kıyısında çadır kuran gençler, canlı konserler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Mudanya Belediyesi’nin katkısıyla İnterTurkey Fest tarafından düzenlenen ve 8 gün sürecek Otostop Festivali dün gençlerin Eşkel kıyısında çadırlarını kurmasıyla başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden otostop yaparak gelen gençlerin katıldığı festivale katılım ücretsiz. Festivalde gençler kamp yapmanın yanı sıra eğitici atölyeler, söyleşi ve yarışmalara katılma imkânı da bulacak. Dün gece Yaşar Kurt’un şarkılarıyla eğlenen gençler, festival süresince Kalben, Zülfü Livaneli Korosu, Kurtalan Ekspresi, Deniz Tekin, Bağzıları, Flört ve Pliz’i dinleme fırsatı bulacaklar. İnter Turkey Fest Kurucusu Rotinda Ezel, Mudanya Otostop Festivali ile gün geçtikçe kaybolan güven ve paylaşma duygularını yeniden canlandırmak, artan ekonomik sıkıntılar içinde parayı hiçe sayarak parasız da seyahat edip eğlenilebileceğini göstermek istediklerini belirtti.

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