(Görüntülü Haber) MS hastası maketlerle hayata tutunuyor



Mehmet İNAN BURSA() Bursa'da 32 yıldır rahatsız olan ve bu rahatsızlığına 12 yıl önce MS teşhisi konan 67 yaşındaki Bilal Ekinci, hastalığı nedeniyle sol elinin tutmamasına rağmen yaptığı maket evlerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Doktorunun Diğer hastalardan çok daha iyi dediği Ekinci, Maket yapıp kendime uğraş bulmasaydım çok daha kötü durumda olurdum dedi.



Bursa'da yaşayan 4 çocuk babası Bilal Ekinci'ye, gözündeki rahatsızlık nedeniyle gittiği göz hekimleri tarafından, 'Behçet' ve 'Üveit' hastalığı tanıları konuldu. Tedavisi süren Ekinci, geçirdiği ataklar sonucu 2005 yılında gittiği doktorlardan MS (Multipl skleroz) hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayan Bilal Ekinci, yaptığı maketlerle hayata tutundu. Kendisi ile aynı dönemde bu hastalığa yakalananların şu anda yatalak olduğunu belirten Ekinci, doktorunun da kendisine hastaları arasında ey iyisi olduğunu, bunu da hayata tutunmasının neden olduğunu söyledi.

Sol eli iyi tutmayan ve sol gözü görmeyen Ekinci, küçük bir atölyeye çevirdiği odasında maket evler yaparak insan azminin neler başarabileceğini gösteriyor. Hobi olarak çocukluktan beri maket yaptığını, hastalığı nedeniyle yaklaşık son 2 senedir yürüyemediği için dışarı çıkamadığını ifade eden Ekinci, bu nedenle maketlere daha da yoğunlaştığını ifade etti. İlaç kutuları, kartonlar ve çıtalar kullanarak evlerin maketlerini, maketlere de çevre düzenlemesini yapan Ekinci, maketteki sokak aydınlatmalarını ise kullandığı iğnelerin ilaç tüplerinden gerçekleştiriyor. Hastalığını öğrendikten sonra karamsarlığa hiç kapılmadığını belirten Bilal Ekinci, Hep mücadele ettim. Hobilerime ağırlık verdim, sol gözümün görmemesi, sol elimde de yaşadığım güç sorununa rağmen hiç bir zaman 'hastayım' demedim. Bu mücadeleyi vermeseydim şu anda yatalak olurdum. Doktorlarım benim bu mücadelemi çok destekliyor dedi. Ekinci, hasta arkadaşlarına çağrıda bulunup hasta psikolojisinden kurtulmalarını ve yaşam mücadelerini sürdürmelerini istedi.