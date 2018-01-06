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(Görüntülü Haber) Motosikletle koltuk taşıdı; hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı

Haber: Özgür EREN İSTANBUL Şişli Büyükdere Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında bir motosiklet sürücüsü motosikletle koltuk taşıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak yapılan yolculuğu...

Haber: Özgür EREN İSTANBUL Şişli Büyükdere Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında bir motosiklet sürücüsü motosikletle koltuk taşıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak yapılan yolculuğu başka bir sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ile onu görüntüyen sürücünün yollarının ayrılmasıyla görüntü son buldu.

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