(Görüntülü Haber) Motosiklet tutkunlarından Afrin'deki Mehmetçikler'e destek

DENİZLİ'de bir grup motosiklet tutkunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na motosikletleriyle konvoy halinde şehir turu atıp, şehitliği ziyaret edererek ve basın açıklaması yaparak destek verdi.



Denizli'deki çeşitli gruplara üye motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Pamukkale Üniversitesi Kampüsü önünde toplanıp, 250 araçlık konvoy oluşturdu. Motosikletlerin üzerine Afrin'de şehit olanların isimleri yazıldı. İlk olarak konvoy halinde Denizli Asri Mezarlığı'na giden motosikletliler, buradaki asker ve polis şehitliklerini ziyaret etti. Ardından, polis eşliğinde, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na geçildi. Motosiklet tutkunlarının Türk bayrakları ile korna çalarak caddelerden geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi, kimileri alkışlarla destek verdi. Ardından Meydana gelen motosikletlilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Motosikletliler, açılan Türk bayrağı etrafında toplanıp, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.



'MEHMETÇİKLE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN TOPLANDIK'



Grup adına basın açıklamasını okuyan Pamukkale Üniversitesi Motosiklet Topluluğu Başkanı Rıfat Arıkan, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye sokmaya çalışan terör örgütlerine karşı bir araya geldiklerini belirtip, "Bugün burada Afrin'de şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için kendi tarzımızla, motosikletseverler olarak ve onların bizimle burada olduğunu hissettirmek için toplandık. Buradan bütün şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Türk motosikletseverler olarak her zaman milletimizin bölünmez bütünlüğünü sarsmaya çalışacak herhangi bir terör örğütüne yine kendi yöntemlerimizle tepkimizi göstereceğiz. Bütün motosikletlerimize Afrin'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini verdik. Askerlerimizin, canlarını hiçe sayıp, bizim için terör örgütüne karşı korkusuzca mücadeleleri devam ediyor. Bizler bugün burada toplandıysak oradaki Mehmetçiklerimiz kan ve ter döktüğü içindir" diye konuştu.



Rıfat Arıkan, konuşmasının ardından Afrin'de şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okudu, meydandaki kalabalık da hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi. Motosikletliler basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.