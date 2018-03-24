(Görüntülü Haber) Motorculardan harekata destek

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,() Motosiklet tutkunu bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için Suriye sınırındaki Kilis'e geldi. Cumhuriyet Meydanı'da toplanan motosiklet tutkunları adına konuşan Ali Uygur, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için motosiklet tutkunları ile askere moral için Kilis'e geldiklerini belirterek, Kötü ava şartlarında zor da olsa buraya yetiştik. Şanlı ordumuza destek için buradayız dedi.