Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,() Motosiklet tutkunu bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için Suriye sınırındaki Kilis'e geldi. Cumhuriyet Meydanı'da toplanan motosiklet tutkunları adına konuşan Ali Uygur, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için motosiklet tutkunları ile askere moral için Kilis'e geldiklerini belirterek, Kötü ava şartlarında zor da olsa buraya yetiştik. Şanlı ordumuza destek için buradayız dedi.
(Görüntülü Haber) Motorculardan harekata destek
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,() Motosiklet tutkunu bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için Suriye sınırındaki Kilis'e geldi. Cumhuriyet Meydanı'da toplanan motosiklet tutkunları adına konuşan Ali Uygur, Zeytin...
24 Mart 2018 Cumartesi 16:39
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