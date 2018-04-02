(Görüntülü Haber) Mor yaylaya ziyaretçi akını (2)

Fatih TURAN -Selçuk BAŞAR-Aytekin KALENDER TRABZON,() Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak da bilinen Kadıralak Yaylası, eşsiz manzarası ve mor rengi ile ziyaretçilerini büyüledi. Ortaya çıkan görsel şöleni görebilmek için yaylaya akın eden binlerce kişi yayla yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. İlçeye 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplanması seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla, yeşilin birçok tonlarını ziyaretçilerine sunan yayla, mavi yıldız çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yaylanın mor renge bürünerek toprağını adeta denize çeviren görüntüsü, yaylayı ziyaret eden binlerce kişiyi kendisine hayran bıraktı. YAYLAYA ZİYARETÇİ AKINI Yöreyle özdeşleşen mavi yıldız çiçekleriyle mora bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya turlar düzenledi. Çiçeklerin ortalama 2 hafta süreyle görülebilecek olmasıyla yaylaya akın eden vatandaşlar yayla yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Havanın güneşli olmasıyla manzaranın tadını doyasıya çıkaran vatandaşların yanı sıra, yabancı turistlerin yaylaya geldi. Yaylaya gezintiye çıkan, piknik yapan vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Özellikle, yöresel motif işlemeli rengârenk giysilerle kültürlerini yüz yıllardır yaşatan Ağasar kıyafetli kadın ziyaretçiler, yaylada fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu. Yöresel kıyafetli kadınların kız çocuklarını da aynı kıyafeti giyerek mavi yıldız çiçekleri içinde yürüyüş yapmaları renkli görüntüler de oluşturdu. Çevresi ağırlıkla ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili yaylada fotoğraf tutukları da kartpostallık görüntüler oluşturan manzarayı da sıkça fotoğraflamaya çalıştı. Birçok dağcılık kulübü üyeleri de yürüyerek ulaştıkları yaylada gezinti yaptı. Yörede uzun yıllardır kalan emekli öğretmen-yazar Hasan Kalyoncu da mavi yıldız çiçeklerinin korunması hakkında bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak Burada katlı beton evlerin yapıldığını görüyorsunuz. Bu evleri yıkmak kolay değil onları doğaya uygun hale getirmek için proje geliştirmek lazım. Mavi yıldız çiçeği Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınmış bu çiçeği korumamız lazım çünkü soğanlı bir bitki bunu tahrip edersek bir daha yetişmez. Bu konuda da halkı bilinçlendirmek lazım diye konuştu. 'DOĞAYI TEMİZ TUTMALIYIZ' Manzaraya hayran kaldıklarını dile getiren Özgür Maşeroğlu da ziyaretçileri çevreyi temiz bırakmaları konusunda uyardı. Bir çiçeğin binlerce kişiyi yaylada bir araya getirdiğine işaret eden Özlem Akçay ise Biz her çiçek açtığında buraya geliyoruz muhteşem bir doğa var. Bu kadar güzelliği insanların kaçırmasını istemiyorum. Mutlaka 15 gün içinde herkes gelsin ama doğayı koruyarak ve severek ifadesinde bulundu. KADIRALAK YAYLASI Trabzon'un Tonya İlçesi'ne 9 kilometre uzaklıkta bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan 'Mavi yıldız' çiçekleri ile maviye bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.