(Görüntülü Haber) Moğollar'ın kurucu üyesi Yörükoğlu'nun eşyaları artık daha fazla hayranına ulaşacak

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - TÜRK rock müziğinin efsane gruplarından Moğollar'ın kurucu üyesi, baterist Engin Yörükoğlu'nun ölümünden sonra müze haline getirilen Bodrum'daki evinde sergilenen eşyaları, Herodot Kültür Merkezi'ne taşındı. Yenge İnci Yörükoğlu, eşyaların artık daha çok kişiye ulaşılacağını belirterek, "O, dünyaca ünlü, çok başarılı bateristti. Bu şekilde onu daha çok kişinin tanıyacağına ve daha çok kişiye ulaşacağına inanıyorum" dedi. Kanser tedavisi gördüğü Bodrum'da, 2010 yılında yaşamını yitiren Engin Yörükoğlu'nun ölümünden 1 yıl sonra müze haline getirilen evinde sergilenen eşyaları, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'ne taşındı. Yörükoğlu'nun eşyalarını daha çok kişinin görmesini isteyen yengesi İnci Yörükoğlu, bunları bağışlamak için Bodrum Belediyesi ile iletişime geçti. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ile görüşen Yörükoğlu, aldığı olumlu yanıtın ardından yeğeninin konser kıyafetleri, davulu, albüm kapakları, davulunda kullandığı çok sayıda zili, kimlikleri, piposu, kahve fincanları ve gözlükleri gibi kişisel eşyalarını sergilenmesi için bağışladı. Yörükoğlu'nun Kızılağaç Mahallesi'ndeki müze haline getirilen evinde sergilenen eşyaları, belediyenin desteğiyle Herodot Kültür Merkezi'ndeki fuaye alanına getirildi. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan merkeze gelen ziyaretçiler de Yörükoğlu'nun anısına oluşturulan müze köşesini ziyaret etmeden ayrılmaz oldu. Yenge İnci Yörükoğlu, "23 Nisan 2010 yılında, kanser rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrılan Moğollar grubunun dünyaca ünlü davulcusu Engin Yörükoğlu'nun eşyalarını, ölümünün birinci yılında müze haline getirdiğimiz Kızılağaç Mahallesi'nde evinde sergilemeye başlamıştık. Müzenin daha çok kişinin ziyaret edebileceği bir yere taşınmasını istedik. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile görüşerek durumu anlattım. Kendisi çok olumlu karşıladı. Moğollar grubunun da kuruluşunun 50 yılına denk gelmesi ile bu taşınma süreci daha da anlam kazandı. Kültür merkezinin fuaye alanında bir köşe ayrılarak, pek çok eşyası bu alanda sergilenmeye başladı. Türkiye için çok değerli olan bir bateristin yaşamının bir bölümünün bu şekilde sergilenmesi bizler için çok anlamlı. Başkan Kocadon'a da bize destek olduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.