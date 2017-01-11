MİT TIRLARI DAVASI SONRASI ENİS BEBEROĞLU'DAN AÇIKLAMA
(Görüntülü Haber) MİT TIRLARI DAVASI SONRASI ENİS BEBEROĞLU'DAN AÇIKLAMA
MİT TIRLARI DAVASI SONRASI ENİS BEBEROĞLU'DAN AÇIKLAMA
11 Ocak 2017 Çarşamba 12:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.