(Görüntülü Haber) MİT Tır'larının durdurulması görüntülerinin yayınlanması davası başladı (1)

Özden ATİK - Hayati KILIÇ- İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, () MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın 4.celsesi başladı. KAPALI DURUŞMAYA SANIKLARIN EŞLERİ ALINMADI İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya sanıklar Erdem Gül ve Enis Berberoğlu katıldı. Yurtdışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Diğer celselerde izleyici olarak duruşma salonuna alınan Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise bu kez salona alınmadı. CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker destek için adliyeye geldi. Bu arada geçen celse hakkında zorla getirilme kararı verilen tanık gazeteci Soner Yalçın da adliyeye geldi. Soner Yalçın da mahkeme salonuna alındı. SAVCI, BERBEROĞLU'NUN MÜEBBET HAPSİNİ İSTEMİŞTİ Davanın bir önceki celsesinde savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapsi talep edilmişti. Ayrıca sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yılda kadar hapisleri istenmişti.