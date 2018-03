(Görüntülü Haber) MİT TIR'ları davası ertelendi... CHP Milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı

Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul () - MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları dava, Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce verilen bozma kararının beklenmesi için ertelendi. Duruşma öncesinde bir grup CHP'li adına basın açıklaması yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Türkiye'de adaletin kanayan bir yarasıdır, Enis Berberoğlu davası. Onun özgürlüğü bizim tutsak olan yanımızın, Türk halkının büyük bir bölümünün tutsak olan yanının özgür kalması demektir. Biz herkes için özgürlük, herkes için adalet, herkes için mutluluk istiyoruz" dedi. "BUNLAR ZORLAMA DAVALARDIR, İDDİANAME ÇÖKMÜŞTÜR. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi CHP'li Milletvekilleri Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, Erdoğan Toprak ve Aykut Erdoğdu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Davanın sanıklarından Erdem Gül'ün de yer aldığı grup adına açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu ile özgürlükte kucaklaşmak için adliyeye geldiklerini söyledi. Tuncay Özkan, "Özgürlüğün esas, tutuklamanın ise insan haklarına aykırı bir tutum olduğunu biliyoruz. Türkiye'de adaletin kanayan bir yarasıdır, Enis Berberoğlu davası. Onun özgürlüğü bizim tutsak olan yanımızın, Türk halkının büyük bir bölümünün tutsak olan yanının özgür kalması demektir. Biz herkes için özgürlük, herkes için adalet, herkes için mutluluk istiyoruz. Bunun yolu Türkiye'de bu yargılamaların beraatle sonuçlanmasıdır. Bunlar zorlama davalardır, iddianame çökmüştür. Herhangi bir suç ortada yoktur. Casusluk iddiası çökmüştür. Fetullah Gülen örgütüyle ilişki iddiası zaten olamayacak bir şeydir. Biz bunun tanıklarıyız. Ben Fetullah Gülen örgütünün kumpası ile 6-7 yıl içerde yattım. Enis Berberoğlu ile dostluğum 1982 yılına dayanmaktadır. Enis Berberoğlu'na diğer arkadaşlarımıza bu tür bir suçlama gerçeküstüdür, hayali bile değildir. O yüzden özgürlüğünün bir an önce verilmesi ve sevenleriyle bir an önce kucaklaşmasını bekliyoruz. Hep beraber bunun mücadelesini sürdürüyoruz" diye konuştu. Tutuklu olan diğer milletvekilleri ve gazeteciler için de özgürlük istediklerini ifade eden Özkan, "Türkiye'yi büyük bir cezaevine dönüştürmektense adaletle, özgürlükle, mutlulukla, kucaklaşmasını bekliyoruz. İktidarın böyle bir ödevi vardır. Bütün muhaliflerin cezaevine doldurulduğu bir mantıktan kurtarmak zorundadır. Biz bu davayı bunun başlangıcı olarak görüyoruz. İnşallah öğleden sonra özgürlükle kucaklaşacağız, bunu bekliyoruz" dedi. Açıklamanın ardından CHP'liler adliyeye girdi. BOZMA KARARI BEKLENECEK İzleyiciye kapalı olarak yapılan 5. celseye, Enis Berberoğlu Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; Erdem Gül ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Berberoğlu'nun avukatlarınca sunulan istinaf mahkemesinin gerekçeli kararını kabul eden mahkeme heyeti, Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce verilen bozma kararının beklenmesine karar verdi. Berberoğlu'nun avukatlarına tanık listelerini sunması için süre veren heyet, duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.