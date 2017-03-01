(Görüntülü Haber) MIPIM öncesinde gayrimenkul yatırımcıları Beyoğlu'ndaki projelerini anlattı

Ezgi ÇAPA- Enver ALAS/İSTANBUL, () BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nda yatırımları bulunan şirketlerden oluşan Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (Beyoğlu Investors Group-BIG) üyesi sektör temsilcileri 14-17 Mart'ta Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2017 öncesinde basın toplantısı düzenledi. Pera Palas Hotel’de düzenlenen toplantı ile Beyoğlu’nda hayata geçecek yatırım projelerine dair detaylar paylaşıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve NEF Kurucusu Erden Timur katıldı. Toplantı da mimar Sinan Genim de Beyoğlu’nun tanıtımına yönelik yapılması gereken çalışmalar üzerine bir konuşma yaptı. DEMİRCAN: TARİHİ MEKANDA DÖNÜŞÜM YAPMAK HİÇ KOLAY DEĞİL 35 firma ile 47 projenin yer alacağı MIPIM Fuarı öncesinde Galataport, Haliçport, Tarlabaşı, Okmeydanı, Piyalepaşa, Örnektepe başta olmak üzere projelerin tanıtıldığı toplantıda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bunların en büyüğü Taksim Tarlabaşı projesi, şu anda teslime yaklaştı. Bana göre dünyanın en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi. Tarihi mekanda dönüşüm yapmak hiç kolay değil. Galataport ise 1.5 milyar dolarlık bir yatırım. Milyonlarca insanı havaalanı gibi burada karşılayacağız” dedi. Beyoğlu’nun farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer olduğunun altını çizen Demircan, “Biz eskiyi seviyoruz bu anlamda muhafazakarız. Bu binaların ruhu bizi etkiliyor. Bir yandan konforlu yaşamayı da seviyoruz, onlardan da vazgeçemiyoruz” diye konuştu. Demircan, Beyoğlu'nda yeni AVM'lerin sinemalarının sunduğu imkanları sunamadıkları için sinema müşterilerini kaybettiklerini, şimdi Emek Sineması ile onu da yeniden yakalamaya çalışacaklarını vurguladı. POLAT: BEYOĞLU’NA 12 YAŞINDA KRAVAT GİYER GELİRDİK Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat da Türkiye'nin emlak konusunda en değerli ilçesinin Beyoğlu olduğunu hatırlatarak, Piyalepaşa'da kentsel dönüşüm yapmanın gerçekten zor bir iş olduğunu söyledi. Polat, “12-13 yaşındayken Beyoğlu’na takım elbise, kravat ile gelirdik. Bu bir ayrıcalıktı. Sayın Başkan Beyoğlu’na tekrar eski saygınlığını kazandırmak için çalışıyor. Bizlere de bu anlamda önemli görevler düşüyor” dedi. ÇALIK: İSTANBUL'UN MERKEZİ DE BEYOĞLU'DUR Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise Türkiye'yi MIPIM'de temsil etmenin hem ülke hem de Beyoğlu'nun tanıtımı için çok önemli bir girişim olduğuna işaret ederek, "Beyoğlu'nda kentsel yenileme olarak çok önemli bir projede çok uzun zaman da alsa zevkle çalışıyoruz. Aslında bir adresi anlatacağınız ya da projeyi yapacağınız zaman Taksim'e, Beyoğlu'na uzaklığına göre hesaplarsınız. İstanbul'un merkezi de Beyoğlu'dur" yorumunu yaptı.