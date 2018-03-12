(Görüntülü Haber) Minikler, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
MARMARİS'teki Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nun 1-B sınıfının 29 öğrencisi, 3 aylık eğitimin ardından İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını çalan müzik eşliğinde işaret dili ile okudu. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci...
12 Mart 2018 Pazartesi 16:30
MARMARİS'teki Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nun 1-B sınıfının 29 öğrencisi, 3 aylık eğitimin ardından İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını çalan müzik eşliğinde işaret dili ile okudu. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nda düzenlendi. Okul bahçesindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Marmaris'te, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere ve güzel okuyanlar arasında düzenlenen yarışmada birinci olan İlkay Karadeniz, marşı okudu. Öğrenciler, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. İstiklal Marşı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy hakkında okul bünyesinde düzenlenen yazı, şiir ve resim yarışmasında birinci olan öğrencilere Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan tarafından plaket verildi. Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nun 1-B sınıfının 29 öğrencisi, üç ay süreyle işaret dili eğitimi aldı. Öğrenciler de programa katıldı. Okulun bahçesinde etkinlikte üzerlerine giydikleri Türk bayrağı tişörtleriyle çıkan küçük öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını çalan müzik eşliğinde işaret dili ile okudu. Öğrencileriyle büyük gurur duyduğunu söyleyen Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz. Birinci sınıfı öğrencilerimiz örnek bir çalışma sergiledi. Minik yürekler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu. Bunun tek anlamı var; söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Söz konusu vatan ise hiçbir engel tanımayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin gazi ve şehitlerini anıyorum" dedi. Program sonunda öğrenciler, veliler ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çektirdi.
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