(Görüntülü Haber) Minikler, aldıkları çoraplar ve yaptıkları resimleri Mehmetçiğe gönderdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, 100. Yıl Anaokulu öğrencileri, harçlıkları ile aldıkları çoraplar ve yaptıkları resimleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe gönderdi.



100. Yıl Anaokulu öğrencileri harçlıkları ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için çoraplar aldı. Çoraplar paketlerin içerisine konulurken, öğrenciler resimler de yaptı. Okulda düzenlenen törende, öğrencilerin aldıkları çoraplar ve duygularını yansıttıkları resimlerin bulunduğu paket, okul müdürü Aişe Yatmaz tarafından Afrin'e gönderilmek üzere Karabük Vali Yardımcısı Abdülhalim Can'a teslim edildi. Can, öğrencilere teşekkür etti.



