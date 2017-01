(Görüntülü Haber) Minik yüreklerden can dostları için 1 Ton mama

Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde faaliyet gösteren özel bir kolejin öğrencileri, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne 1 ton mama ve köpek kulübesi yardımında bulundu. Öğrenciler, harçlıklarından arttırdıkları paralarla aldıkları mama ve kulübeleri bugün Marmaris Hayvan Barınağı'na teslim etti. Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) işbirliğinde kentteki özel bir kolejin öğrencileri, can dostları için 1 ton mama bağışladı. MAHAYKO yetkilileri, bağışlanan mamaları barınağa getiren öğrencilerin ziyaretini, şenliğe dönüştürdü. Etkinlik çerçevesinde, Barınak veterineri Bora Deveci tarafından hazırlanmış, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarını anlatan bildiriler, öğrencilere ve beraberinde barınağı ziyaret eden veli ve öğretmenlere dağıtıldı. Etkinlik kapsamında konuşan MAHAYKO Dernek Başkanı Gürol Yakal, "Dernek olarak bu gibi uygulamaların geleneksel hale gelmesini sağlamak için tüm okullarla bilinçlendirme ve hayvan sevgisini yayma amaçlı benzeri projeler üzerinde çalışacağız" dedi. Yakal, MAHAYKO olarak, barınak ve sokak hayvanları için farkındalık yaratmak adına her ay bir etkinlik düzenlediklerini de sözlerine ekledi. BARINAK TARİHİNİN EN BÜYÜK BAĞIŞI Okul genelinde birinci sınıftan 8'inci sınıfa kadar 510 öğrencinin harçlıklarından arttırarak temin ettikleri 1 tonluk yardımın, barınak tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük bağış olduğunu belirten Gürol Yakal, Çocukların yanında ailelerini de bu denli sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirdikleri için tebrik etti. "AMACIMIZ HAYVAN SEVGİSİ AŞILAMAK" Çağdaş Bilim Koleji Müdürü Ahmet Ünal ise amaçlarının hem barınaktaki hayvanlara yardım etmek hem de öğrencilerde küçük yaşlardan hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Ünal, "Birinci sınıftan 8 inci sınıfa kadar okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz harçlıklarından para arttırarak bu yardımı yaptılar. Bu işte okulumuzun aile birliğinin de emeği çok fazla kendilerine de buradan teşekkür ediyorum" dedi. Barınakta bir süre vakit geçirerek hayvanları seven öğrenciler, daha sonra otobüslerle okula döndü.