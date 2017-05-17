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(Görüntülü Haber) Minik öğrencilerin 'su içme alışkanlığını kazandırma' projesi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () KIRIKKALE Mustafa Necati İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Adem Canarslan eşliğignde 'Su İçme Alışkanlığını Kazandırma' projesini hayata geçirdiler. Öğrenciler, 2 bin pet şişe su dağıtımında...

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () KIRIKKALE Mustafa Necati İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Adem Canarslan eşliğignde 'Su İçme Alışkanlığını Kazandırma' projesini hayata geçirdiler. Öğrenciler, 2 bin pet şişe su dağıtımında bulunurken, sağlık açısından her gün bol su içilmesini istediler. Proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğrenciler, daha sonra Zafer, Ankara, Hürriyet Caddesi'nde düşüncelerini anlatmak ve halka ulaşmak için yürüyerek şehir turunda bulundular. Öğrenciler, Cumhuriyet meydanında ve Doğu caddesi üzerinde halka ücretsiz 3000 pet şişqe suyu dağıtımında bulundular. Halka ulaşarak bu alışkanlığın yararını anlatmak istediklerini söylediler. Sınıf öğretmeni Adem Canarslan yaptığı konuşmada, "Bundan sonra bizler 'Su içme alışkanlığını kazandırma elçileri olarak toplumda yerimizi almak istiyoruz. Bu konuda projemizi geliştirerek kamuoyu oluşturmak ve herkese dokunmak için çalışacağız. Sayımızın gittikçe artacağına inanıyoruz. 'İç organlarımıza duş aldıralım' sloganı ile yolumuza devam etmek, daha da ötesi 'Dünya Su İçme Günü' gibi iddialı bir hedefe taşımak istiyoruz. Bu bir başlangıç olsun" dedi. Mustafa Necati 2/C sınıfı öğrencileri, projeye uygun giydikleri kıyafetle farklı bir görüntü sergilediler. Proje, veliler tarafından da benimsenip, çocuklarına destek verirken, Kırıkkale halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

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