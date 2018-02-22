Hadi KURT ŞANLIURFA,()Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencileri, harçlıklarıyla topladıkları 3 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla kampanya başlattı. Öğrenciler kampanya kapsamında 3 bin lira topladı. Toplanan para, Mehmetçik Vakfına bağışlanırken, okulun bahçesinde tören düzenlendi. Günün anlam ve öneminin anlatılarak saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı okunan törende, öğretmen ve öğrenciler tarafından şiir ve Kuran okunarak Mehmetçik için dua edildi.
(Görüntülü Haber) Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bağış
Hadi KURT ŞANLIURFA,()Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencileri, harçlıklarıyla topladıkları 3 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencileri,...
22 Şubat 2018 Perşembe 17:39
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