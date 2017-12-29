(Görüntülü Haber) Minik öğrencilerden eğlenceli sürüş eğitimi

İSTANBUL, () - GELECEĞİN bilinçli sürücüleri Ümraniye Trafik Çocuk Eğitim Parkı’nda direksiyon başına geçti. Öğrencilerin mini trafik parkurundaki akülü araçlarla aldıkları sürüş eğitimleri renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’deki trafik kaza istatistiklerine göre 2016 yılında 413 bin trafik kazası meydana geldi. Toplam 7 bin 300 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye’nin trafik konusunda bilinçlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Ümraniye Belediyesi de Türkiye’deki kaza oranları en aza indirmek için harekete geçti. Trafik Çocuk Eğitim Parkı’nda bilinçli sürücüler yetiştirmek için çalışmalara başlandı. Zübeyde Hanım Ortaokul öğrencilerinin trafik eğitimi Trafik Çocuk Eğitim Parkı’nda bulunan derslikte başladı. Teorik eğitimle emniyet kemeri kullanmanın önemini ve trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken nasıl davranılması gerektiğini öğrenen öğrenciler, daha sonra mini trafik parkurunun yolunu tuttu. Yaya geçidini kullanarak trafik öğretmenleriyle birlikte akülü araçlarına binen öğrenciler, pratik eğitimlerini de aldı. Randevulu sistem ile istedikleri zaman eğitimlere katılabilecek öğrenciler, aldıkları teorik ve pratik eğitimden büyük mutluluk duydu. “LÜTFEN TRAFİKTE BİZİ DÜŞÜNÜN!” Akülü arabaya bindiğini ve çok eğlendiğini söyleyen Elif Vesile Ünaldı, sürücülere seslendi. Ünaldı, “Sürücüler trafik kurallarına uymalı. Alkollü ve uykusuz araba kullanmamalı ve arabada sigara içmemeliler. Lütfen bizi düşünün, dikkatli araba kullanın” diye çağrı yaptı. Eğitime katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Esma Gül Öztürk, “Akülü araba kullandım. Trafik ışıklarında okul geçidini ve yaya geçidini kullandık. Hız sınırına uyarak çift yönden geçtik. Akülü araçlarımızla 30 kilometre hız sınırını geçmedik” dedi. Mert Efe Yıldırım ise “Burada hız sınırlarını ve tabelaları öğrendik. İleride sürücü olduğum zaman kurallara uyarak araç kullanacağım" diyen Yıldırım da sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Eğitimlerde çocuklara günlük hayatlarında ihtiyaçları olan bilgilerin aktarıldığını söyleyen Trafik öğretmeni Işıl Cülcüloğlu, öğrencilerin ileride iyi bir sürücü olmaları ve kazaların azalması için uğraştıklarını söyledi. Direksiyon öğretmeni Kerem Aydın ise, öğrencilere direksiyon hâkimiyeti kazandırdıklarını belirtti.Aydın, çocukların mini parkurdan özgüvenli bir şekilde ayrıldıklarını da kaydetti.