izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

(Görüntülü Haber) MİNİK KALPLERE DOKUNDULAR

Haber-Kamera Süleyman EKİNANTALYA, ()DİCLE Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü öğrencileri 'Minik Kalplere Dokunuş' projesi kapsamında, Ergani ilçesinin Otluca Köyü ilkokulu öğrencilerine hediyeler verdi, palyaço kılığına girip eğlendirdi. Sosyal...

Haber-Kamera Süleyman EKİNANTALYA, ()DİCLE Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü öğrencileri 'Minik Kalplere Dokunuş' projesi kapsamında, Ergani ilçesinin Otluca Köyü ilkokulu öğrencilerine hediyeler verdi, palyaço kılığına girip eğlendirdi. Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü, kırsaldaki öğrencileri sevindirmeyi sürdürüyor. 'Minik Kalplere Dokunuş' projesi kapsamında, ilk etapta geçen aylarda Silvan ilçesindeki Çukurkaynak İlkokulu'nda 62 öğrenciyi sevindiren kulüp üyeleri, ardından aynı ilçenin Yiğityolu köyündeki Doktor İlhan Koçtürk İlköğretim Okulu'ndaki 236 öğrenciye ulaştı. Viranşehir ilçesindeki Arıtır İlkokulu'ndaki 58 öğrenciyi de hediyeleriyle sevindiren Genç Yaklaşım Kulübü öğrencileri, son olarak Ergani ilçesinin Otluca köyüne gitti. Beraberlerinde bot, mont, bere, eldiven, atkı, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri götüren öğrenciler, okuldaki 30 öğrenciye hediyelerini teslim etti. Ardından çocuklarla sınıf içinde ve dışında çeşitli oyunlar oynayan kulüp üyeleri, palyaço kılığına da girerek öğrencileri eğlendirdi. Öğrencilerin aileleri de kulüp üyesi öğrencileri misafir ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Minik öğrenciler, daha sonra abla ve ağabeylerini öperek uğurladı. Genç Yaklaşım Kulübü Sözcüsü Leyla Erdoğan, bundan sonraki duraklarının Mardin'in Dargeçit ilçesindeki okullar olduğunu belirterek, ?Köy okullarındaki kütüphanelerin kitap sayısını artırmak ve öğrenciler tarafından etkin kullanımını sağlamayı da amaçlıyoruz. Yeni veya kullanılmış kitapların toplanması için de çalışma başlattık. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün'ün de desteğiyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314