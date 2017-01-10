(Görüntülü Haber) Minik Ali İhsan yürüyebilecek, ancak babasının yaptığı aletler sakıncalı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, babası Furkan Çakmak'ın yaptığı tahta fizik tedavi aletleriyle gündeme gelen Serebral Palsi hastası 8 yaşındaki Ali İhsan Çakmak, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edildi. Çakmak'a sağlık taraması yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ender Salbaş, tahta aletlerin çocuğa zarar verebileceğini söyledi. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimi sonucu Ali İhsan Çakmak, babası Furkan ve annesi Canan Çakmak tarafından Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ali İhsan Çakmak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ender Salbaş tarafından muayene edildi. Serebral Palsi hastalığının doğum öncesi, sonrası veya doğum sırasında oksijensiz kalınması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu belirten Dr. Ender Salbaş, Ali İhsan için babasının yaptığı tahtadan fizik tedavi aletlerinin çocuğa zarar verebileceğini kaydetti. Dr. Salbaş şunları söyledi: "Fizik tedavide kullandığımız cihazlar pek çok deneyden geçirilerek belirli sertifikasyonlarla üretilen egzersiz aletleri. Dolayısıyla babanın yapmış olduğu cihazların böyle bir standardizasyonu yok, bu yüzden çocuğa zararı olabilir. Babanın çabası var ama 'eline sağlık' diyemiyoruz. Diğer hasta ve sağlık yakınlarına 'böyle kendi imkanlarıyla yapın' demiyoruz. Ali İhsan'ın rahatsızlığı Serebral Palsi rahatsızlığı, 4 ekspertizinde de var. Elleri kolları ve ayaklarında var. Daha önce de tedavi görmüş yürüme potansiyeli var."