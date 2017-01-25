(Görüntülü Haber) Minibüslerdeki güzergah tabelaları toplandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () ADANA'da toplu taşıma araçlarında uygulama yapan trafik ekipleri, sürücülerinin görüş açısını daraltıp, kazalara neden olan araçlardaki güzergahları gösteren tabelaları toplattı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarının gideceği güzergahı belirten tabelaların standart dışında olduğunu belirledi. Ekipler, araçların ön camlarını büyük oranda kapatarak, trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren tabelaların kaldırılması için uygulama yaptı. Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamada, durdurulan toplu taşıma araçlarının büyük çoğunluğunda, sürücülerin görüş açısının kapatan tabelaların bulunduğu görüldü. Tabelaları vatandaşlara kolaylık olması için astıklarını ifade eden bir sürücülerin ise karara tepki gösterdi. Aracın ön camını tamamen kapatan tabelaları indirmek istemeyen sürücü, "Ben görme zorluğu çekmiyorum. Bu tabelaları indirirsem vatandaş gideceği yeri nasıl görecek" diye tepki gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada 97 araç kontrol edildi. 23'üne sürücü görüşünü engelleyen güzergah tabelaları ve emniyet kemeri kullanmamaktan 4 bin 183 lira ceza uygulandı. Ayrıca, 1-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 533 toplu taşıma aracı kontrol edildi, 571'inin sürücüsüne çeşitli kurallara uymamaktan toplam 147 bin 470 lira ceza kesildi.