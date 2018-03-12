ATMACA KURTARILDI Şanlıurfa'da yaklaşık 2 gündür Hızanoğlu Camisi'nin minaresindeki alemine ayağı takılan atmaca, kurulan tahta iskeleye çıkan itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Atmacanın kurtarılmasını meraklı gözlerle izleyen çarşı esnafı ve çevre sakinleri, itfaiye ekiplerini alkış ve zılgıt çalarak kutladı. Minareden indirilen ve veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan atmaca, gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Atmacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu (2)
ATMACA KURTARILDI Şanlıurfa'da yaklaşık 2 gündür Hızanoğlu Camisi'nin minaresindeki alemine ayağı takılan atmaca, kurulan tahta iskeleye çıkan itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Atmacanın kurtarılmasını meraklı...
12 Mart 2018 Pazartesi 16:15
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