Gülseli KENARLI - Taner YENER -Güven USTA / İSTANBUL, () İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay'ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi'nden alındı. Mina Başaran'ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından alındı. Akay'ın cenazesi de yakınları tarafından alındı. Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın tabutunu cenaze aracına taşıdı.
(Görüntülü Haber) Mina Başaran ve Sinem Akay'ın cenazeleri gasilhaneden alındı
Gülseli KENARLI - Taner YENER -Güven USTA / İSTANBUL, () İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay'ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi'nden alındı. Mina Başaran'ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can...
15 Mart 2018 Perşembe 16:24
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.