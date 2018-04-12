Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüşte İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ismi hangar ve uçağa yazıldı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Başaran Yatırım Holding'e ait MC Havacılık Hangar binası binası ve bir özel jetin gövdesinde "Mina" ismi yazıldı. İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ismi artık özel uçak hangarı ve uçaklarının üstünde yer alacak.
(Görüntülü Haber) Mina Başaran'ın ismi Hangar ve uçağın üstüne yazıldı
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüşte İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ismi hangar ve uçağa yazıldı. Atatürk Havalimanı...
12 Nisan 2018 Perşembe 13:32
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