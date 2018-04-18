Ali AKSOYER - İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
(Görüntülü Haber) Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü (2)
Ali AKSOYER - İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
18 Nisan 2018 Çarşamba 16:29
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