Özgür ALTUNCU-Güven USTA/İSTANBUL,() Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 17:00'de Beylerbeyi Sarayı'nda Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek. Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşecek. Fikri Işık saat 16:45 itibariyle Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Aynı davetin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a da yapıldığı, Akar'ın da bu akşam Beylerbeyi Sarayı'na gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi beklendiği öğrenildi. ÖZBEK MİSAFİR DE GELDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul edeceği Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov da Beylerbeyi Sarayı'na geldi.
(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı Işık ,Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Beylerbeyi Sarayı'nda
Özgür ALTUNCU-Güven USTA/İSTANBUL,() Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 17:00'de Beylerbeyi Sarayı'nda Özbekistan...
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:04
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