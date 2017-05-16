(Görüntülü Haber) Milli mücadele kahramanları Anadolu Rüyası ile yeniden hayat buldu

BU yıl ikincisi düzenlenen ve bir halk kültürü projesi olan "Anadolu Rüyası" Milli Mücadele Dönemi’nin “kaybolan tarih kahramanları”na yeniden hayat verdi. Geçtiğimiz yıl Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Spor Kulübü Derneği (BUHOT GSK) proje ortaklığı ile hayat bulan, bir halk kültürü ve sosyal sorumluluk projesi olan “Anadolu Rüyası” bu yıl da izleyenlere görsel bir şölen sundu. "Kaybolan İzler" adıyla sahnelenen gösteri Türker İnanoğlu Maslak (TIM) Show Center’ da gerçekleşti. Etkinliğe; BAU Global Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı ile birçok farklı üniversitenin halk oyunları duayenleri, yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. 7 FARKLI İLDEN 200 ÖĞRENCİ KAYBOLAN İZLERİN PEŞİNDEN GİTTİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Ordu, Giresun ve Yalova illerinde, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde öğrenim gören 200’den fazla öğrencinin emeklerini ortaya koydukları Anadolu Rüyası'nda, Milli Mücadele Dönemi’nin “kaybolan tarih kahramanları” gün yüzüne çıkarıldı. Genel Sanat Yönetmenliğini Okan Gürbüz’ün üstlendiği gösterinin ilk perdesinde, Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Paşa’nın daveti ya da kendi vatanseverliği ile yurt müdafaası için görev alan Ege’den Yörük Ali Efe, Karadeniz’den Topal Osman Ağa, Balkanlar’dan Yahya Kaptan, Gaziantep’ten Karayılan ve Bursa’dan Erzurumlu Kara Fatma’nın hikayeleri sahneye taşındı. Milli Mücadele Zaferi’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in Kuruluşu ile devam eden gösteri, projede emeği geçen kişi ve kurumlara plaket takdiminin ardından sonlandı. "KÜLTÜREL FARKLILIKLARIMIZIN NASIL DEĞERE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ SEYRETTİK" Anadolu Rüyası projesinin hayata geçmesine öncülük eden BAU Global Başkanı Enver Yücel konuşmasında, "Bu büyük gösterimizde, topraklarımızın üzerindeki kır çiçekleri gibi rengarenk güzellikleri yaşadık. Kültürel farklılıklarımızın bizim için nasıl bir değere dönüştüğünüz seyrettik. Bu güzel ülkemizin ve gençlerimizin medeniyet ve kültürleriyle korunarak, bilimin ışığında ilerleyeceklerine hiç şüphem yok. Bu ışıkla evrenselleşecek, dünyayla rekabet edecek çocuklar yetiştiriyoruz. Yarım asırdır hiç yolumuzdan sapmadan ilerledik, gelecek bizimdir. Bu vesile ile ülkemizin dört bir yanından bugün gösterimize katılan tüm misafirlerimize ve bu akşamki coşkuyu yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. "SADECE AKADEMİK GELİŞİM YETMEZ" Etkinlik arasında gösteriyle ilgili görüşlerini dile getiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Okulların temel görevleri akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerin entelektüel birikimlerini sağlamak, bu çerçevede kültüre, sanata, bedensel aktiviteye, araştırmaya, tarihe, ulusal ve evrensel değerlere ilgi duymalarına aracı olmaktır. Bu çalışma bu nedenle çok önemli. Öğrencilerimiz 8 ay boyunca bu çalışma için gerekli alt yapıyı araştırdılar. Tarihi, kültürel, sanatsal özellikleriyle hazırladıkları bu şovu bedensel aktiviteyle de birleştirerek performanslarını sergiliyorlar" dedi. "ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK BAŞARILI BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU" Sahne şovunu daha çok bölgelerdeki kaybolan şahsiyetler üzerine kurguladıklarını söyleyen Projenin Fikir Sahibi ve Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz, "Bunların ortak noktası ise hepsi Milli Mücadele Dönemi'nde kendi inisiyatifiyle veya Mustafa Kemal Paşa'nın mektuplarıyla bu sürece dahil olmuş halk kahramanları. İstiyoruz ki öğrencilerimiz o insanların, o değerlerin kimler olduğunu öğrensinler, bilsinler. Bu değerleri anlatabilmemiz için o işin tiyatral tarafını da ortaya koymamız lazım. Çünkü söz konusu kişilerin kim olduğunu ancak öyle anlatabiliriz. Biz bu süreçte öğrencilere yaratıcı drama, sahne heyecanı nasıl kontrol edilir, figür nasıl yapılır gibi dersler de verdik. Beklediğimizden daha başarılı bir iş çıkardılar. Bugün de bütün çalışmaların meyvesini yeme günü. Umuyorum herkes keyifli vakit geçirir" ifadelerinde bulundu. "HİÇ BİTMESİN İSTEDİK" Gösterinin Balkanlar bölümünde yer alan öğrencilerden 10'uncu sınıf öğrencisi Kerimcan Orbeyi, çok çalıştıklarını, büyük bir heyecanla bugünü beklediklerini ve güzel bir şekilde performanslarını sergilediklerini söyledi. Aynı ekipte yer alan Dila Taş ise, uzun zamandır bu gösteriye hazırlandıklarını, çalıştıklarını belirtti ve "Güzel bir gösteri oldu, bitmesini hiç istemedik" dedi.