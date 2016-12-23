(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha önce torpil iddialarıyla gündeme gelen Seydikemer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esma Çelik'in de aralarında bulunduğu Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çelik ile birlikte toplam 6 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Seydikemer'de geçen 23-30 Mayıs tarihlerinde yapılan okul müdürlüğü mülakatları öncesi, ididaya göre, mülakata girecek öğretmenlerin isimleri, branşları ve görev yerlerinin yazılı olduğu, 'torpil listesi' hazırlandı. Bilgisayar ortamında hazırlanan ve 27 öğretmenin bulunduğu listede, el yazısıyla yapılmış puanlamalar yer aldı. İddiaya göre bu liste, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Esma Çelik tarafından, içinde mülakata girecek okul müdürlerinin de yer aldığı Whatsapp grubunda yanlışlıkla paylaşıldı. Listedeki bazı müdürler, isimlerini ve karşılarında daha girmedikleri sınavdan kendilerine verilen puanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Esma Çelik torpil listesinde 95 puan verip isminin yanına '+' işareti koyduğu Y.A. ile birlikte açığa alındı. 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, eski şube müdürü Çelik (39) ve Eğitim Bir-Sen Seydikemer Temsilcisi İ.D.'nin de (38) aralarında bulunduğu 9 öğretmeni gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. (32), İ.A.M. (36) ve G.S. (40) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Esma Çelik, İ.D., E.K. (37), F.Ç. (54), N.A. (44) ve C.O. (57) ise tutuklandı.