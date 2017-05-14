(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana’da

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül, Adana Valiliği'ni ziyaret etti.



Bugün oynanacak Adana Demirspor ve Sivasspor maçı öncesi kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül’ü, Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu karşıladı. Karşılama törenine, Ak Parti Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı ve çok sayıda partili katıldı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yılmaz ve Vali Gül, ziyaret sonrası 18.00’de başlayacak olan Adana Demirspor- Sivasspor maçını izlemek için 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'na geçti.