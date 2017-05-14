Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana’da

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül, Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Bugün oynanacak Adana Demirspor ve Sivasspor maçı öncesi kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi...

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül, Adana Valiliği'ni ziyaret etti.

Bugün oynanacak Adana Demirspor ve Sivasspor maçı öncesi kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül’ü, Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu karşıladı. Karşılama törenine, Ak Parti  Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı ve çok sayıda partili katıldı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yılmaz ve Vali Gül, ziyaret sonrası 18.00’de başlayacak olan Adana Demirspor- Sivasspor maçını izlemek için 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'na geçti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246