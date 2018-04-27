(Görüntülü Haber) Milletvekilliğine aday adayı olan belediye başkanı Şanverdi görevinden istifa etti

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, milletvekili aday adayı olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. Belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Saruhan ve diğer üyeler ile vatandaşların hazır bulunduğu toplantıda 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği için aday adayı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi yaptığı açıklamada, siyasete 2001 yılında başladığını ve AK Parti?de, önce ilçe başkanlığına getirildiğini ve 2004 seçiminden bu güne kadarda belediye başkanlığı yaptığını belirtti.