Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

(Görüntülü Haber) Milletvekilliğine aday adayı olan belediye başkanı Şanverdi görevinden istifa etti

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, milletvekili aday adayı olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. Belediye meclis üyeleri, AK Parti...

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, milletvekili aday adayı olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. Belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Saruhan ve diğer üyeler ile vatandaşların hazır bulunduğu toplantıda 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği için aday adayı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi yaptığı açıklamada, siyasete 2001 yılında başladığını ve AK Parti?de, önce ilçe başkanlığına getirildiğini ve 2004 seçiminden bu güne kadarda belediye başkanlığı yaptığını belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314