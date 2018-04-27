Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, milletvekili aday adayı olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. Belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Saruhan ve diğer üyeler ile vatandaşların hazır bulunduğu toplantıda 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği için aday adayı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi yaptığı açıklamada, siyasete 2001 yılında başladığını ve AK Parti?de, önce ilçe başkanlığına getirildiğini ve 2004 seçiminden bu güne kadarda belediye başkanlığı yaptığını belirtti.
(Görüntülü Haber) Milletvekilliğine aday adayı olan belediye başkanı Şanverdi görevinden istifa etti
Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, milletvekili aday adayı olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. Belediye meclis üyeleri, AK Parti...
27 Nisan 2018 Cuma 15:31
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.