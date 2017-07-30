(Görüntülü Haber) Milletvekili Özkan’ın mutlu günü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - AK Parti Denizli Milletvekili ve MKYK üyesi Cahit Özkan, biri 8, diğeri 5 yaşındaki iki oğlu için sünnet düğünü yaptı. Düğüne, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Ak Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Sema Ramazanoğlu da katıldı. Pamukkale Natural Park'ta düzenlenen sünnet düğününe Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ile Sema Ramazanoğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, Ak Parti İl Başkanı Necip Filiz'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ak Parti MKYK üyesi Cahit Özkan, eşi Şüheda Turan Özkan ile birlikte davetlileri kapıda karşıladı. Bakan Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci, Özkan çiftinin çocukları 8 yaşındaki Hüseyin Erdem ile 5 yaşındaki Emir Ziya ile fotoğraf çektirip, birer altın takarak tebrik etti. Milletvekili Özkan, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve gelemeyen herkese teşekkür etti.