MUĞLA ()Muğla' nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 amfibik uçak, 3 helikopter 20 arazöz 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
(Görüntülü Haber)Milas' ta orman yangını(Fotoğraflar)
MUĞLA ()Muğla' nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 amfibik uçak, 3 helikopter 20 arazöz 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
01 Eylül 2017 Cuma 15:58
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