(Görüntülü Haber) Midyat’taki Süryaniler 'Yaldo bayramı'nı kutladı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), () - MARDİN'in Midyat İlçesi'ndeki Süryaniler, Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen 'Yaldo' bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kutlama için düzenlenen ayine Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in yanı sıra İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik te katıldı. Hıristiyanlar'ın ilk bayramı olan ve Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen Yaldo (Doğuş) bayramı, Midyat'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bayram kutlamaları ilçedeki Mort İşmuni Kilisesi’nde yapılırken, burada düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönetti. Ayinde Hz. İsa’nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde zılgıtlar çekerek tur attı. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in yanı sıra İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in de katıldığı ayinde, Metropolit Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti. Bayramlaşma törenin ardından konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Türkiye'de inanç özgürlüğü olduğunu dile getirerek, farklılıkların zenginlik olduğunu söyledi. Kaymakam Tekin, şöyle dedi: "Süryani vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Hep beraber el ele, gönül gönüle nice yıllar, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşama temennisinde bulunuyorum. Bizim farklılığımız zenginliğimizdir. Tabi hep şunun altın çizdim ben, yüce yaradan insanları farklı etnisiteden, farklı inançtan yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Her bir vatandaşımızın da inanç özgürlüğü vardır. Bu kapsamda devlet olarak bizde toplumun her kesimindeki farklı inanca sahip vatandaşlarımızın özel günlerinde, bayramlarında, yaslarında yanlarında olmak isteriz. İnşallah hep beraber bu şekilde huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz." Turabdin Metropolit Sekreteri Can Gülten ise, ayinde barış için dua ettikilerini ifade ederek, "Bugün Hristiyan dünyasının kutladığı Yaldo Bayramı’dır. İsa Mesih'in doğuş bayramını kutluyoruz. Küçükler olsun, çocuklarımız, yaşlılar, 7’den 70’e herkes kilisedeki ayine katıldık. Turabdin Metropolitimiz Sayın Samuel Aktaş önderliğinde ayin gerçekleşti ve akabinde Süryani halkımız kendi aralarında bayramlaştılar. Özellikle Sayın Metropolitimizin önderliğinde hep birlikte şuan yaşanan acı olayların dinmesi, dünyamızın mutluluğu, huzuru ve barışı için, ülkemiz ve bölgemiz için dua ettik. Müslüman vatandaşlarımız, ahalimizde bayramımızı kutlamaya geldiler. Güzel bir bayramlaşma yaşıyoruz" diye konuştu. Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan da, 25 Aralık tarihinin Hz. İsa Mesih’in doğum günü olduğunu belirterek, "İsa Mesih’in doğuşu nasıl ki dünyaya melekler tarafından barış, kardeşlik ve selamet müjdelendiyse, biz de aynı dileklerle başta ülkemize, bölgemize, Suriye’ye, Irak’a ve tüm Ortadoğu coğrafyasında var olan savaşlar dinsin, kanlar dursun, şiddet dursun, isteğimiz, temennimiz budur. Biran önce ülkemizde ve tüm dünyaya barış ve kardeşlik egemen olsun" dedi.