(Görüntülü Haber) Midyat’ta terör kurbanı köylüler anıldı

MARDİN'in Midyat İlçesi'ne bağlı Başyurt Mahallesi Efeler Mezrası’nda, PKK’lı teröristlerin 1987 yılında katlettiği 7'si çocuk 10 köylü düzenlenen törenle anıldı. Midyat İlçesi'ne bağlı Başyurt Mahallesi Efeler Mezrası’nda 30 yıl önce teröristler tarafından katledilen 7’si çocuk, 10 köylü için okul bahçesinde düzenlenen anma törenine Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Albay Vahit Şentosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ile çok sayıda kişi ve köylüler katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile tören alanında toplanan vatandaşlar sık sık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Polise, askere kalkan eller kırılsın' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atıldı. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, 30 yıl önceki katliamın, örgütün en vahşi eylemlerinden biri olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Tam 30 yıl önce bu köyde, 10 cana kıyıldı. Bizler, bölücü terör örgütü PKK'nın en vahşi, en acımasız, en insanlık dışı eylemlerinden bir tanesini bugün burada anmak, geride kalanların acısını paylaşmak, devlet ve millet olarak da bunu unutmamak ve unutturmamak için bugün buradayız. Hepimizin başı sağ olsun. Acımız büyük, unutmadık unutmayacağız. Mücadelemiz kutsaldır, asla vazgeçmeyeceğiz. Bizleri kimse ölümden korkutamaz. Onların ölüm dediği, bizim makamların en yücesi olan şehitlik mertebesidir. Bu ülkede, evet tam 30 yıl önce şahit olduğumuz o çocuklarımız da şehit oldu. Evet, beşikten yaşlısına kadar herkes bu ülkede şehit olmaya hazırdır. Hiçbir makam ya da mevkii kendini bundan ayrı tutmamaktadır. Yeri geldiğinde askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, evet, yeri geldiğinde de kaymakamlarımız şehit olmaya hazırdır. Ama şunu hiçbir zaman, hiç kimse, hiçbir şekilde unutmasın. Biz bu coğrafyada yaşamanın bedelini ödüyoruz, ödemeye de hazırız." 1987 yılında meydana gelen olayda 4 kardeşini kaybeden Mehmet Şirin Akçay, aradan 30 yıl geçmesine rağmen o günkü acıyı hala yaşadığını belirterek, "Bilindiği üzere 23 Ocak 1987 yılında bulunduğumuz Başyurt Mahallesi’nde devletin yanında yer alan korucu aileleri ve sivil vatandaşlarımızın bölücü terör örgütü tarafından hedef alınarak 1’i güvenlik korucusu, 7 masum çocuk, 1’i kadın, 1’i sivil vatandaşımız toplam 10 vatandaşımızın katledilmesi sonucu şehit olmuşlardır. Bu olay sırasında başta benim kardeşlerim olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan akrabalarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yıllarca terör örgütleri tarafından hedef haline getirilmiş ilçemiz Midyat halkı, yapmış olduğu mücadele ile huzur ve barış içinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Diller ve dinler kenti olarak tabir edilen din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bu bölgede yıllardır yaşamaktayız. Ne var ki terör örgütleri buna tahammül edememekte, bölgeyi yeniden kaosa sürüklemeye çalışmaktadır" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından katledilen 7'si çocuk 10 köylü için Fatiha okundu. Ardından şehitlerin hayrına verilen mevlit yemeği ile tören sona erdi.