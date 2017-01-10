(Görüntülü Haber) Midilli'deki kampta sığınmacıların soğukla mücadelesi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - YUNANİSTAN'ın en çok sığınmacıyı barındırdığı belirtilen Midilli Adası'ndaki Moria kampı kar altında kaldı. Yazlık çadırlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılardan bir bölümü hastanelik oldu, bir bölümü ise otellere yerleştirilmeye başlandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yaklaşık 3 bin sığınmacının bulunduğu Moria kampının, yaklaşık 1 metrelik kar kütlesinin altında kaldığı belirtildi. Yaz aylarında dağıtılan yazlık çadırlarda barınmaya çalışan sığınmacılardan 24 çocuk ve kadının donma tehlikesi nedeniyle hastanede tedaviye alındığı belirtildi. İlk etapta 150 yaşlı, kadın ve çocuk sığınmacının 2 otele yerleştirildiği kaydedildi. Gece eksi 4 dereceye kadar düşen soğukluk ve kar yağışı nedeniyle Midilli adasındaki okulların tatil edildiği, su ve elektrik sıkıntısı yaşanmaya başlandığı ifade edildi. Kampta bulunan sığınmacılar, çektikleri görüntüleri Midilli yerel basın mensuplarıyla ve sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmaya başlayarak acil yardım edilmesini, birçoklarının donma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. Adada yayın yapan 'www.lesvosnews.net' adlı haber sitesi, sığınmacıların sorununun acil olarak çözülmesi için adada kriz masası oluşturulduğunu, Moria kampından çıkan bazı sığınmacıların Midilli Kalesi'nin dehlizlerine ve tünellerine sığındığını yazdı. Adada bulunan Hollandalı, Alman ve İngiliz yardım örgütleri de çeşitli kuruluşları yardıma çağırdı.