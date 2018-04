(Görüntülü Haber) MHP'li Taşdoğan: Uyuşturucu kullanımı ve cinayetler arttı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI-GAZİANTEP-) MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep?te son zamanlarda uyuşturucu ve cinayet olaylarında artış yaşandığını belirterek, Ülkü Ocakları'nın bu konulara değinmek için projeler ürettiğini ifade etti. MHP il binasında toplantısı düzenleyen Taşdoğan, Ülkü Ocakları İl Başkanlığının kentte artan uyuşturucu kullanımı ve cinayet olaylarının önüne geçmek için projeler ürettiğini belirterek şunları söyledi: "Bu konuda tüm parti ve STK?lar çalışmalar ve projeler üretmeye davet ediyoruz. Yok, olan nesil bizim neslimiz. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Mücadele sadece emniyet güçlerimizin operasyonlarıyla yapılmaz. Bizlerde bu mücadeleye sosyal hayatta dâhil olup bilinçlendirmeler için çalışmalar yapmalıyız. Uyuşturucu maddeler devletleri de milletleri de esir almıştır. Uyuşturucu ekonomisi denilen yasa dışı satış pazarları caddelerde, mahallelerde, sokaklarda, parklarda çocuklarımızın, gençlerimizin üç kuruşlarını almakta, hayatlarını tehdit etmektedir. Bu illetten evlatlarımızı uzak tutamadığımız her zaman bizim için vicdan azabına dönüşmektedir. MHP olarak üzerimize düşeni her zaman yapacağımızı ifade ediyor. Bu konuda olumlu çalışma ve proje üreten her kurum ve kuruluşa destek vermeye de hazırız. Ayrıca herkesi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımız tarafından 'Uyuşturucuya Hayır' kampanyası kapsamında 'Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme' sloganı ile başlayan projeye de destek olmaya davet ediyorum." "CİNAYET ORANLARINDA ARTIŞ VAR" Kentte cinayet ve şiddet olaylarında da artış olduğunu ifade eden Taşdoğan, olayların önüne geçmek adına yasal düzenlemeler olması gerektiğini aktardı. Kentin en çok silahlı olayların yaşandığı şehirler arasında 8'inci sırada olduğunu belirten Taşdoğan, "Bir diğer konumuz ise yine artış gösteren cinayet olaylarıdır. Basına yansıyan verilere göre Gaziantep silahlı olayların en çok yaşandığı iller sıralamasında 8'inci, en çok cinayetin işlendiği 5'inci il. Ayda neredeyse 8 cinayetin işlendiği Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de 1. sırada yer alıyor. Gaziantep'te son 3 yıla göre ise yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay meydana gelmiştir. Bu konuda yapılması gereken konunun en başında ise bireysel silahlanmanın zorlaştırılması ve yasal düzenlemeler yapılması gereklidir. Siz basın mensuplarımızın ve emniyet mensuplarımızın bu konudaki duyarlılığı son derece sevindiricidir. MHP olarak her toplantımızda bu konudan bahsediyor ve gündeme getiriyoruz. Fakat görüyoruz ki, biz bir adım atmadan herhangi bir çalışma yapılmıyor. Eğer yasal düzenlemeler tamamlanırsa, gerekli bilinçlendirme ve çalışma hususunda bizimde tüm hassasiyetimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Taşdoğan açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını cevapladı.