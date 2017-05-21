(Görüntülü Haber) MHP'li Durmaz:Ülkücü hareket bu ülkenin zapt edilemeyecek son kalesidir

MHP Yozgat İl Başkanlığı 12'nci olağan kongresi gerçekleştirildi.

Mevcut İl Başkanı İbrahim Ethem Sedef, tek aday girdiği kongrede yeniden başkan seçildi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda yapılan, kongrede partililere hitaben konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15 Temmuz ve referandum süreçlerini anlattı,uyarılarda bulundu. Durmaz, Her şey açık, ortada ve çok net. Allah rızası için ülkücülüğe yakışır bir şekilde, cemaatin ya da başkaca bu ülke üzerinde hesabı olan küresel güçlerin taşeronu olmaya hiç kimse soyunmasın, onlara da fırsat vermeyin. Çünkü milliyetçi ülkücü hareket bu ülkenin zapt edilemeyecek son kalesidir Allah'ın izniyle dedi.