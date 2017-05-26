(Görüntülü Haber) Mezunlar Sümer Ezgü'yle coştu

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) 6 bin öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreninde sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü öğrencileri coşturdu. MAKÜ 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meydandan Gazi Atatürk Stadı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Gazi Atatürk Stadındaki törene, Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları, akademik ve idari personelle veliler de katıldı. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "6 bin öğrenciyi mezun ediyoruz. Akademik faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren MAKÜ, kısa bir süre içerisinde şehrine ve bölgesine değer katan, bir marka haline geldi. Bugün MAKÜ ferdi olarak bu iftihar gününde mezun olan her arkadaşımı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Milli mücadelenin şahsiyetlerinden biri olan Mehmet Akif'in adını taşımanın sorumluluğu bizler kadar sizlerin de omuzlarında olduğunu biliyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği sizler, Edirne'den Kars'a kadar tüm ülkeye yayılarak memleketin kalkınmasını vazife edineceksiniz. Bu vazifede Mehmet Akif sizler için rehber olacaktır" dedi. Vali Şerif Yılmaz, öğrenciler ve ailelerini tebrik ederek, "Gençler, uzun bir eğitim hayatından sonra hayata başlıyorsunuz. Çocukluğunuzdan beri ailelerinizle birlikte birçok sınav stresi yaşadınız. Bugün yeni bir hayata başlıyorsunuz. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Bu aziz milletin büyük umutları olan gençlerisiniz. Sizleri, devletin tüm imkanlarını kullanarak yetiştirmeye çalıştık. Aile ve hocalarınızla birlikte bu ülkenin gelişmesi için gece gündüz demeden bu ülkenin geleceği için sizlere yatırım yaptık. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. O yüzden bugün üniversitesi olmayan şehrimiz kalmadı ve öğrenci kapasiteleri her geçen gün arttırılmaktadır. Aldığınız eğitim ve edindiğiniz tecrübelerle aziz millete hizmet zamanı geldi. Gençler, hepinizin kamuya girme şansı yok. O yüzden mezun olduktan sonra kendi işinizi kurun, yeni istihdam alanları oluşturun. Girişimcilik ruhu olan kendine güvenen kim varsa Türkiye'nin verdiği teşviklerle bunları çok rahat yapabilirsiniz" diye konuştu. Daha sonra bölümlerini dereceyle bitirenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Mezuniyet töreninde ünlü türkücü Sümer Ezgü sahne aldı. Aileler ve mezun öğrenciler Sümer Ezgü'nün seslendirdiği birbirinden güzel parçalara hep bir ağızdan eşlik ederek büyük coşku yaşadı. Konser sonunda Vali Şerif Yılmaz ve Rektör Adem Korkmaz, Sümer Ezgü'ye çiçek vererek teşekkür etti.