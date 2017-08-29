Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL Vatan Şaşmaz, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'ndeki cenaze namazının ardından Şaşmaz'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü. Şaşmaz burada ailesi ve dostları tarafından toprağa verildi. Şaşmaz'ın 5 aylık hamile eşi Yasemin Şaşmaz ve annesi Safiye Şaşmaz defin sırasında gözyaşlarını tutamadı.
(Görüntülü Haber) (MEZARLIK GÖRÜNTÜLERİYLE) VATAN ŞAŞMAZ TOPRAĞA VERİLDİ
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL Vatan Şaşmaz, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'ndeki cenaze namazının ardından Şaşmaz'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü. Şaşmaz...
29 Ağustos 2017 Salı 16:06
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