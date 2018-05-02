(Görüntülü Haber) Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü canlandırıldı

MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin 790'ıncı yıl dönümü nedeniyle, kentte temsili uğurlama töreni düzenlendi. Karaman Belediyesi tarafından kent merkezindeki Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Mevlana Vakfı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi yaptı. Ardından Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya göçü, tiyatro oyuncuları tarafından canlandırdı. Canlandırmada dönemin Karaman Valisi Emir Musa; Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled'i ve ailesini Aktekke Kent Meydanı'ndan Aktekke Camisi'nin iç bölümüne kadar yürüyerek uğurladı. MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın daveti üzerine 1228 yılında ailesiyle Konya'ya göç etti.