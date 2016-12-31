Haber: Hakan KAYA - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binanın duvarının bir bölümü park halindeki 2 otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi, Küçükbayram sokakta bulunan 3 katlı metruk bir binanın duvarının bir bölümü gece saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki iki aracın üzerin yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışlarına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde çökme sonucunda ölen yada yaralının olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.
(Görüntülü Haber) Metruk binanın duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı
Haber: Hakan KAYA - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binanın duvarının bir bölümü park halindeki 2 otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi....
31 Aralık 2016 Cumartesi 09:14
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