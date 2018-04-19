(Görüntülü Haber) Metroda seferler yeniden başladı

Mehmet CANDAN İZMİR, () İZMİR'in Bornova ilçesinde, altından geçen vincin çarptığı yaya üst geçidinin, hattın üzerine çökmesiyle duran İzmir Metrosu seferleri, bu sabah normale döndü. Bornova'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, dün (çarşamba) akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir facia ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Durağı'ndan Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro seferlerinin durması nedeniyle kent içi ulaşımda bir aksama yaşanmaması için Sanayi Durağı'ndan Evka-3 yönüne ek otobüs seferleri koydu. Ekipler gece boyu çalışarak devrilen köprü parçalarını raylardan kaldırdı, hattı ulaşıma açtı. Sabah ilk seferden itibaren metroda ulaşım normale döndü. Olayın ardından polis merkezine götürülüp, ifadesi alınan vinç operatörü 33 yaşındaki İlker Burgaz ise daha sonra adliyeye sevkedilecek.