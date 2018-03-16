Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () Kadıköy'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Bostancı Metro Durağı'nda meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan Atınç M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevkedilen Atınç M., adliyeye girereken basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
(Görüntülü Haber) Metroda kadına saldırı iddiası; şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () Kadıköy'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Bostancı Metro Durağı'nda meydana gelen olayla ilgili gözaltına...
16 Mart 2018 Cuma 12:12
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