Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasında bariyere çarptı. Kazada metrobüsün camları patlarken 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan metrobüs kısa sürede olay yerinden geçilirken seferlerde sıkıntı yaşanmıyor.
(Görüntülü Haber)Metrobüs bariyere çarptı;5 yaralı (1)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasında bariyere çarptı. Kazada metrobüsün camları patlarken 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan metrobüs kısa sürede olay yerinden...
27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:59
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