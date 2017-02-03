(Görüntülü Haber) Metrobüs arızalandı uzun kuyruklar oluştu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Bahçelievler'de akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüste arıza meydana geldi. Arızalanan metrobüs çekici yardımıyla çekilirken, metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu. Akşam 22:00 sıralarında Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir arıza nedeniyle Bahçelievler metrobüs durağında durdu. Bu sırada arıza nedeniyle metrobüs yolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kısa sürede arızalanan metrobüsün yanına gelen yol yardım ekibi arıza tespiti için çalışma yaptı. Arızalanan metrobüsün içindeki yolcular boşatılırken, yol kısa süreli kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Arızalanan metrobüs çekici yardımıyla çekilerek garaja götürüldü, trafik normal akışına döndü.