Haber- Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geldi. Takımı Arsenal ile sözleşme uzatıp, uzatmayacağı konuşulan ve son haftalarda gösterdiği performans sebebi ile eleşitirilen Mesut Özil, Beşiktaş Ulus'ta ünlü bir restoranda sevgilisi Amine Gülşe ve arkadaşları ile yemek yedi. Restoranda yaklaşık 3 saat kalan Özil ve sevgilisi Amine Gülşe, restoranttan ayrılırken, gazatecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
(Görüntülü Haber) Mesut Özil İstanbul'da
Haber- Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geldi. Takımı Arsenal ile sözleşme uzatıp, uzatmayacağı konuşulan ve son haftalarda gösterdiği performans...
22 Şubat 2017 Çarşamba 08:04
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