İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Özel uçakla saat 15.30'da İstanbul'a gelen Barzani'yi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Kısa bir süre burada dinlenen Barzani daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere havalimanından ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Mesut Barzani İstanbul’da
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Özel uçakla saat 15.30'da İstanbul'a gelen Barzani'yi...
26 Şubat 2017 Pazar 17:22
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