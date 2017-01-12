(Görüntülü Haber) Meslekten ihraç edilen uzman çavuş intihara kalkıştı

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen uzman çavuş 27 yaşındaki Aslan Güngör, girdiği bunalım sonucu çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Aslan Güngör'ü polisler ikna ederek çatıdan indirdi. Olay, Kartepe Hasanpaşa Mahallesi Tanrıkulu Sokak üzerinde meydana geldi. 3 yıldır Hakkari'de görev yapan uzman çavuş Aslan Güngör, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi. Aslan Güngör memleketi Kocaeli'ye dönerken, eşinden de ayrıldı. Bir süredir de çocuğunu görememesi, biriken borçlarını ödeyemez duruma gelmesi nedeniyle bunalıma giren Aslan Güngör, oturduğu 3 katlı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çatının kenarında boğazına bıçağı dayayan Aslan Güngör'ü gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Çatıya çıkan polisler Aslan Güngör'ü ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu Aslan Güngör çatıdan indirildi. Aslan Güngör ambulansa götürülürken, "Bana kumpas kurdular. Ben bu devlete 3 sene çalıştım. Mahkemeye verdim, hiçbir sonuç çıkmadı ve evrakı kılıfına uydurdular beni attılar" dedi.