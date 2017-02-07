(Görüntülü Haber) Merzifon'da bir ev alana bir araba bedava

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-AMASYA?nın Merzifon İlçesi?nde yaşayan 36 yaşındaki Sinan Gümüş satışa çıkardığı evini alana yanında 1997 model arabasını hediye edeceğini söyledi. Amasya?nın Merzifon İlçesi Yeni Mahalle'de bulunan 90 bin lira değerindeki evini satışa çıkaran Sinan Gümüş, evini alana yanında 1997 model brodway marka araba hediye edeceğini ifade etti. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Gümüş, "Merzifon Yeni Mahallede bulunan dairemizi satın alana 1 adet brodway marka araba (1997) hediye, kampanya stoklarla sınırlıdır. Daire 3+1 panoramik tavşandağ ve şehir manzaralı, kombili ve masrafsız, iki anahtar vadetmiyoruz, direk veriyoruz" şeklinde yazı paylaştı. Sinan Gümüş, ?Daha önceki yıllarda İstanbul?da emlakçılık yapmıştım. Orada da bunun gibi değişik satış stratejileri geliştiriyorduk. Merzifon?a geldim. Kendi evimi satmaya karar verdim. Evi satarken de arabayla beraber verirsem, daha cazip olacağını düşündüm. Evimle beraber arabamı da veriyorum" diye konuştu.