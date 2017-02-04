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(Görüntülü Haber) Merve, şehit ağabeyi için patlama olan durakta şiir okumuş

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, () - KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan askerlere taşıyan otobüse yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanıp dün şehit olan 25 yaşındaki Çavuş Mesut Yaşar'ın 10 yaşındaki kardeşi...

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, () - KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan askerlere taşıyan otobüse yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanıp dün şehit olan 25 yaşındaki Çavuş Mesut Yaşar'ın 10 yaşındaki kardeşi Merve Yaşar'ın, ailesiyle birlikte olaydan sonra ziyaret ettiği, saldırının meydana geldiği yolcu durağında, 'Bir Yolcuya' şiirini okuduğu ortaya çıktı. Küçük Merve'nin okuduğu şiir, izleyenleri duygulandırıyor. Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik geçen yıl 17 Aralık'ta bomba yüklü hafif ticari araçla düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerlerden Jandarma Çavuş Mesut Yaşar, tedaviye alındığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dün yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu. Ailenin tek erkek çocuğu ve 2 kız kardeşi olan 6 aylık asker Mesut Yaşar'ın küçük kız kardeşi Merve'nin, babası Erol ve annesi Ayten ile birlikte saldırının meydana geldiği Türk bayrakları asılı otobüs durağını ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Terör saldırısının ardından kente gelen Yaşar ailesinin ziyaret ettikleri yolcu durağında, şehit çavuş Mesut Yaşar için dua ettikleri belirtildi. Ziyaret sırasında Merve Ateş ise, ağabeyi Mesut için yoğun bakımdayken Necmettin Halil Onan'ın yazdığı 'Bir Yolcuya' adlı şiiri okudu. Küçük Merve'nin şiir okurken çekilen ve 15 Ocak günü sosyal medya kanalı Youtube'ye babası tarafından yüklenen görüntüleri izleyenleri duygulu anlar yaşatıyor.

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