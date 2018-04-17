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(Görüntülü Haber) Merve öğretmen, gözyaşları ile uğurlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 4 yıl geçmesine rağmen atanamayınca girdiği bunalım sonucu hap içerek intihar eden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu Merve Çavdar (25),  gözyaşları içinde toprağa verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden...

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 4 yıl geçmesine rağmen atanamayınca girdiği bunalım sonucu hap içerek intihar eden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu Merve Çavdar (25),  gözyaşları içinde toprağa verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak 2014'te mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre, atanamayınca bunalıma girdi. Dün sabah evden "İş bulmaya gidiyorum" diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti. Çevredekiler, Çavdar'ın cesedini buldu. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Çavdar'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çavdar'ın babası Muhammet Çavdar ve anne Semiha Çavdar, çocuğunun öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Genç kızın cenazesi bugün morgdan alındı. Cenaze önce Erbeyli Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Daha sonra Erbeyli Mahalle Camisi'nde öğle kılınan namazının ardından Çavdar, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Merve Çavdar'ın tabutunun başına kırmızı tülbent konuldu. Baba Muhammet ve anne Semiha Çavdar günlük yevmiyeyle işlerde çalışarak 3 çocuğunun eğitim almasını sağladığı öğrenildi. Merve Çavdar'ın en büyük çocuk olduğu, kız kardeşi Buse Çavdar'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördüğü, erkek kardeşi Hüseyin Çavdar'ın ise lisede okuduğu öğrenildi.

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